Загалом до України вдалося повернути 308 депортованих дітей

До України вдалося повернути 15 незаконно переміщених дітей з міст Херсонщини та Харківщини, які були окуповані з початку повномасштабної війни. Загалом додому вдалося повернути 308 дітей.

Про повернення депортованих дітей повідомив у вівторок, 21 березня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що 15 дітей вдалося повернути спільно з родинами.

«До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками! Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни. Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі», – повідомив Дмитро Лубінець.

Омбудсман нагадав, що в разі порушення прав людини, депортації, викрадення чи незаконного переміщення потрібно звертатися до Офісу Омбудсмана. Якщо ж депортували вашу дитину, необхідно заповнити онлайн-форму заяви про переміщення.