Росія облаштовує вогневі позиції на ЗАЕС

В укритті підконтрольної росіянам Запорізької АЕС розмістили понад 600 мобілізованих солдатів. Також відомо, що окупанти укріплюють територію поблизу ЗАЕС і будують навколо енергоблоків військові споруди. За інформацією компанії «Енергоатом», на покрівлі одного з енергоблоків облаштували кулеметну позицію.

Як повідомили у прес-службі «Енергоатому» у понеділок, 20 лютого, нову партію мобілізованих перекинуть у Донецьку область. «Окупанти разом з «Росатомом» продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблока вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків», – повідомили у прес-службі.

Також в «Енергоатомі» зазначили, що росіяни укріплюють та будують військові споруди навколо енергоблоків ЗАЕС та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Окупанти не зважають на будь-які норми ядерної та радіаційної безпеки. Атомники додали, що загарбники не пускають до сховища ні український персонал, ні представників МАГАТЕ.

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Вони обстрілюють ядерний об'єкт та звинувачують в цьому Україну. Станцію обслуговує український персонал під тиском окупантів. Ворог катує та викрадає людей. У Генштабі ЗСУ 7 січня розповіли, що приблизно для 3000 працівників примусово видали російські паспорти.

Крім цього, на ЗАЕС перебувають працівники МАГАТЕ. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що Росія блокує ротацію міжнародних експертів.