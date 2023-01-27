Окупанти збираються налагодити постачання електроенергії з захопленої ними Запорізької АЕС до Росії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому ввечері в п’ятницю, 27 січня.

«За наявною інформацією, в Енергодарі з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії», – повідомили в генштабі.

Зазначимо, що росіяни захопили ЗАЕС 4 березня 2022 року. Нещодавно державна компанія «Енергоатом» повідомляла, що, оскільки росіяни не можуть схилити до співпраці український персонал ЗАЕС, на неї відправлять 150 білоруських фахівців.

Також нагадаємо, що росіяни тримають на території ЗАЕС артилерію, з якої, зокрема, обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області.