Російські загарбники планують завезти на підконтрольну їм Запорізьку атомну електростанцію білоруських фахівців, оскільки їм не вдається схилити до співпраці українських працівників, повідомила у середу, 25 січня, компанія «Енергоатом».

«Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС», – сказано в повідомленні.

Як пояснили в «Енергоатомі», росіяни шукають фахівців, які потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. Водночас в «Енергоатомі» наголосили,що примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.

«Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи – від обіцянок «золотих гір» до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує», – стверджує компанія-власниця ЗАЕС.

Нагадаємо, росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію, розташовану в місті Енергодар, 4 березня. Наразі станція не постачає електроенергію в українську енергосистему.

Росіяни регулярно обстрілювали територію станції, руйнуючи, зокрема, високовольтні лінії, звинувачуючи в цих діях українських військових. Також росіяни тримають на станції військову техніку та зброю.