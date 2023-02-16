Низка європейських держав перебувають у залежності від російської ядерної галузі

Єврокомісія не вноситиме до нового санкційного пакету обмеження проти російської атомної галузі та її представників. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Спочатку Єврокомісія повідомила країни ЄС, що спробує розробити санкції, спрямовані проти цивільного ядерного сектору Росії. Але джерела видання заявили, що цей план провалився.

Ще перед зустріччю лідерів ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав їх запровадити санкції проти російської ядерної енергетичної компанії Росатом.

Проти санкцій щодо ядерної галузі РФ виступала Угорщина, вказуючи на залежність від Росатому. Щоб подолати потенційне вето цієї держави, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників Росатому та інших компаній, але нарешті вирішив цього не робити.

Проявила обережність і Франція. Цього тижня представник міністерства економіки країни заявив журналістам, що «багато атомних електростанцій використовують паливо російської енергетики».

Деякі дипломати ЄС висловили розчарування щодо цього кроку.

Як інформував ZAXID.NET, 15 лютого Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.