Представникам Росатому, які працювали на ЗАЕС, окупанти не продовжують контрак

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників «Росатому» закінчився термін контракту.

Водночас в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до Росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому.

«В тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Вони обстрілюють ядерний об'єкт та звинувачують в цьому Україну. Станцію обслуговує український персонал під тиском окупантів. Ворог катує та викрадає людей. У Генштабі ЗСУ 7 січня розповіли, що приблизно для 3000 працівників примусово видали російські паспорти.