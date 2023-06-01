В Києві затримали охоронця поліклініки, який не пустив людей до укриття
Разом з охоронцем, затримали ще трьох чиновників
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Правоохоронці затримали охоронця київської поліклініки, директора медичного закладу і його заступника у справі про недопуск людей до укриття під час повітряної тривоги. Крім того, правоохоронці також затримали першого заступника голови Деснянської районної державної адміністрації.
Як повідомила ввечері в четвер, 1 червня, Київська міська прокуратура, трьом затриманим готують повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Водночас охоронцю готуються оголосити підозру в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті.
Раніше в четвецього дня межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився впустити туди людей, а сам зачинився всередині. Безпосередньо внаслідок цього загинула жінка. Спершу повідомлялося, що охоронець був п’яний, однак експертиза це спростувала.