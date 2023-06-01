Загалом правоохоронці затримали чотирьох людей через недопуск людей до укриття в поліклініці, унаслідок чого є загиблі

Правоохоронці затримали охоронця київської поліклініки, директора медичного закладу і його заступника у справі про недопуск людей до укриття під час повітряної тривоги. Крім того, правоохоронці також затримали першого заступника голови Деснянської районної державної адміністрації.

Як повідомила ввечері в четвер, 1 червня, Київська міська прокуратура, трьом затриманим готують повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Водночас охоронцю готуються оголосити підозру в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті.

Раніше в четвецього дня межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився впустити туди людей, а сам зачинився всередині. Безпосередньо внаслідок цього загинула жінка. Спершу повідомлялося, що охоронець був п’яний, однак експертиза це спростувала.