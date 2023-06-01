Поліція Києва розпочала розслідування службового недбальства, що спричинило тяжкі наслідки

Одна з жертв рактеного удару РФ по Києву загинула біля зачиненого укриття. Про це чоловік загиблої розповів у коментарі «Суспільному». За його словами, люди під час тривоги бігли в укриття, але його не відкрили.

«Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів чоловік.

За даними журналістів, інші дві жертви теж померли, коли прямували до укриття. Між оголошенням тривоги та вибухами минуло близько 6 хвилин, оскільки ракети були балістичними. Ще один чоловік, який був на місці трагедії, розповів, що охоронець сховища сам зачинився всередині, до нього стукали жінки з дітьми, а він їх не впустив. За словами свідка, чоловік був нетверезий.

Жителька району розповіла, що людей неодноразово виганяли зі сховища. За її словами, мешканці писали скарги і звернення з проханням забезпечити нормальні умови роботи укриття. За словами жінки, аварійні виходи з нього були зачинені.

Поліція Києва розпочала розслідування службового недбальства, що спричинило тяжкі наслідки. В ОГП повідомили, що наразі допитуються керівництво та персонал медзакладу для встановлення посадових осіб, відповідальних за експлуатацію укритття та забезпечення вільного доступу до нього під час оголошення повітряної тривоги. Керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов заявив, що охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп'яніння.

Мер міста Віталій Кличко сказав, що до поліклініки Деснянського району, де це сталося, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і вони «на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці». Хоча у травні в Київській міській військовій адміністрації вже обіцяли перевірити всі укриття –мешканці і після того скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Росія вкотре масовано обстріляла Київ ракетами. Внаслідок падіння уламків ракет є загиблі, в тому числі – мати з дитиною.