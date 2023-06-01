Уламки однієї з ракет впали на житловий будинок у Києві

В ніч на 1 червня Росія вкотре масовано обстріляла Київ ракетами. Внаслідок падіння уламків ракет є загиблі, в тому числі – мати з дитиною.

Вибухи у Києві прогриміли всього через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Пуски були здійснені з Брянської області РФ близько 03:00.

У Генштабі пояснили, що ворог атакував Київщину 10 балістичними ракетами «Іскандер» [7 «Іскандер-М» та 3 «Іскандер-К» ]. Усі вони були збиті, але частина уламків впала на житлові будинки.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники у Деснянському районі Києва виявили трьох загиблих, двоє з яких діти. КМВА згодом уточнила, що загинула одна дитина. В київській поліції розповіли, що загиблими були 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою. Загалом у місті виявили ще чотирнадцятьох постраждалих.

Загалом зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку, пошкоджено дві школи, дільничний пункт поліції і дитячий садок.