Росіяни роблять все, щоб українські діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям, це відбувається у різних регіонах країни-агресора. Про це заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У Росії, де в усіх регіонах їм змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично – чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність», – сказала вона.

На думку урядовиці, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей.

«Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, – це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності», – наголосила віцепрем'єрка.

Коментарів російської сторони з цього приводу немає.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей з окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».