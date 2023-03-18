Очільниця Мінінтеграції російською мовою закликала омбудсменок РФ передати списки депортованих українських дітей

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук публічно звернулася до російської омбудсменки Татьяни Москалькової та дитячої уповноваженої Марії Львової-Бєлової, закликавши невідкладно передати Україні списки вивезених дітей.

Зокрема, вона закликала російську сторону передати списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які станом на 24 лютого 2021 року були громадянами України віком до 18 років, зараз перебувають на окупованих територіях або вивезені до РФ.

Ці списки Ірина Верещук запропонувала надіслати на електронну адресу info@minre.gov.ua.

За даними Офісу генпрокурора, станом на кінець жовтня 2022 року Росія депортувала з України 9400 дітей. Дослідники Єльського університету повідомляють, що Росія утримує понад 6000 українських дітей у спеціальних таборах на території РФ та окупованого Криму для «політичного перевиховання».

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.