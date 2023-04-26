Найбільш активні заходи окупанти проводять в Луганській області

Росія намагається «вплинути на зміну етнічного складу населення» в окупованих регіонах України. Про це повідомила радниця міністра оборони Ганна Маляр 26 квітня.

За її словами, найбільш активні такі заходи в Луганській області.

«Урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення», – повідомила Маляр у Telegram.

За її словами, переселенцям з РФ на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

«Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих, які підозрюються в дотриманні проукраїнських позицій, російські окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ», – заявила Маляр.

Маляр називає таку практику спробою знищити національну ідентичність суспільства на окупованих територіях України.

Нагадаємо, Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України повідомляло про те, що незаконно депортованими до Росії вважаються понад 19 тис. українських дітей. 10 квітня Україна оголосила про створення міжнародної коаліції для повернення з РФ викрадених дітей-сиріт, до якої планують залучити Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо.