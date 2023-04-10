Україна має намір сформувати міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, яких утримує або вивезла Росія. Про це заявила віце-прем’єрка Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Рада».

«У цій справі [поверненні дітей-сиріт] нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші», – заявила Верещук.

До посередників планують залучити Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Верещук нагадала, що Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт. Загалом незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей.

Нагадаємо, раніше 45 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.