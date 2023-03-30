Сорок п’ять держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для розв'язання проблеми насильницького переміщення українських дітей Росією», – заявив міністр.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

«Ми потребуємо рішучих спільних дій, щоб зупинити цю геноцидну практику, повернути дітей назад в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності», – додав він.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у розв'язання конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

Як інформував ZAXID.NET, Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України повідомляло про те, що незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на російського президента Владіміра Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з викраденням і депортацією дітей з України. Після ордеру на арешт, виданого МКС, в Росії заявили, що 56 дітей з України чекають возз'єднання зі своїми сім'ями. Львова-Бєлова заявила, що діти з осені 2022 року нібито «відпочивають і набираються сил» у російських таборах.