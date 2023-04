Сорок п’ять держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для розв'язання проблеми насильницького переміщення українських дітей Росією», – заявив міністр.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable.