Пропонуємо добірку головних кінонопрем’єр цього тижня. Найочікуванішим є новий трилер Стівена Содерберга «Операція "Чорний кейс"» з Майклом Фассбендером та Кейт Бланшетт в головних ролях. Але, крім нього, у кінотеатрах є чимало цікавого. І не варто забувати про українські прем’єри березня.

«Операція "Чорний кейс"»

Black Bag, режисер Стівен Содерберг, у головних ролях Майкл Фассбендером, Кейт Бланшетт

Агент розвідки Джордж Вудхаус (Майкл Фассбендер) відчуває себе щасливим у шлюбі з такою самою агенткою, як і він, Кетрін (Кейт Бланшетт). Вони давно звикли не обговорювати нічого, пов’язаного з їхньою роботою. Коли у розвідці стається серйозний витік інформації, розкрити зрадника доручають Джорджу. А головною підозрюваною є його дружина.

Використання подружжя шпигунів у кіно – не нова концепція, і, мабуть, найвідомішим прикладом її використання є «Містер і місис Смітт» з Піттом-Джолі. Цікаво побачити, як втілить цю ідею Содерберг, кар’єра якого включає багато різних жанрів, зокрема, відому трилогію про друзів Оушена.

Вибір Фассбендера на головну роль так само виглядає цілком виправданим. За останні два роки актор знявся щонайменше у двох трилерах – «Вбивці» 2023 року та серіалі «Агентство». Бланшетт цьогоріч з’являлась у семисерійному трилері «Дисклеймер», за нього акторка номінована на «Золотий глобус».

«У Загублених землях»

In the Lost Lands, режисер Пол В. С. Андерсон, у ролях Мілла Йовович, Дейв Батіста

Події розгортаються в постапокаліптичному світі, де люди, котрі вижили після невідомої катастрофи, мешкають у Місті під Горою, навколо якого – Загублені землі, випалена пустка, сповнена монстрів і смертельних небезпек. Королева цього міста звертається до відьми Грей Еліс, аби та виконала її бажання – отримати силу перевертня. Щоб це зробити, відьма змушена відправитися у Загублені землі. Її провідником стає суворий стрілець Бойз, разом із яким вони вирушають у руйнівний світ, де мають здійснити бажання Королеви, а ще, бажано, – просто вижити.

В основі стрічки – однойменний роман Джорджа Р. Р. Мартіна, автора фентезі-циклу «Пісня льоду й полум’я», за яким знятий серіал «Гра престолів».

«Виходячи за межі»

Klammer, режисер Андреас Шмід, у ролях Юліан Вальднер, Валері Губер, на головному фото

За сюжетом, перспективна зірка гірськолижного спорту Франс Кламмер стоїть перед найважливішим змаганням його життя – Олімпійськими іграми. За плечима спортсмена – чимало перемог, тож преса й публіка сподіваються на його нові здобутки. Проте тиск багатотисячної аудиторії доповнюється складними погодними умовами та зміною спорядження. Коли траса здається неприступною, не зламатися допомагає лише кохання.

Режисер стрічки – Андреас Шмід, відомий за фільмом «Машина кохання», який отримав приз глядацьких симпатій Австрійської кінопремії та премію Romy Gala в двох номінаціях: «Найкращий фільм» та «Улюблений актор».

Сам фільм «Виходячи за межі» знімали впродовж місяця на тих самих олімпійських об’єктах, де відбувались реальні події. Під час монтажу фільму автори навмисно підкоригували зображення, в результаті готовий фільм виглядає так, ніби він знімався в 70-ті роки, аби зберегти автентичність атмосфери.