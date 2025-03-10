Історичний серіал «Сьоґун» зібрав у цьому сезоні усі можливі нагороди та набув шаленої популярності. На премії «Еммі» він встановив рекорд (18 нагород з 25 номінацій). В очікуванні другого сезону пропонуємо подивитись фільми та серіал, які можуть полегшити час очікування.

Нагадаємо, серіал заснований на романі Джеймса Клевела. Сюжет розгортається навколо двох головних героїв: Джона Блекторна, англійського мореплавця, який потрапляє до Японії після корабельної аварії, і Йошії Торанаґи, амбітного даймьо, який бореться за титул шьоґуна. Завдяки своїм знанням, навичкам і нестандартного для Японії мислення англієць стає одним із ключових гравців у боротьбі за владу.

«Знамена самураїв»

Samurai Banners, 1969, режисер Хіросі Інагакі, у ролях Тосіро Міфуне, Йосіко Сакума

Феодальна Японія, середина XVI ст. Низка нескінченних воєн кланів, війна без початку і кінця, епоха крові та смерті. Ямамото ‒ самурай, який стає правою рукою легендарного Сінгена Такеди та «сірим кардиналом» наймогутнішого клану Японії. Йому немає рівних і зупинити його просто неможливо. Але, якось, у серце самурая приходить кохання.

Головну роль зіграв Тосіро Міфуне, що знімався у культовому фільмі «Сім самураїв» Акіри Куросави.

«Сьоґун»

Shōgun, 1980, мінісеріал, у головних ролях Тосіро Міфуне та Річард Чемберлен

Перша екранізація книги Джеймса Клевела. В основі сюжету лежить історія англійського моряка Роджера Блектона, який у 1600 році постраждав кораблетрощі та опинився в Японії. Команда корабля, що залишилася неушкодженою, потрапляє в полон могутнього князя, який бере Джона під свій захист так, як він знає військову справу. Його навчають самурайській майстерності, він перший хто удостоївся стати воїном-самураєм серед чужинців.

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«Останній самурай»

The Last Samurai, 2003, режисер Едвард Цвінк, у головних ролях Том Круз, Кен Ватанаба, на головному фото

Фільм за романом Джона Логана про пригоди американського офіцера в Японії часів реставрації Мейдзі. Фільм має 4 номінації «Оскар», а також 15 нагород і 39 номінацій інших премій. Головний герой кінокартини ‒ відставний американський офіцер Нейтон Олшрен, який має очолити військову кампанію з підготовки до ведення бойових дій у Японії. Незабаром після прибуття Нейтона, незважаючи на домовленість, несподівано приходить наказ виступити разом з солдатами проти самурайського загону князя Кацумото, який багато років ворогує з чинним урядом Японії. Офіцер потрапляє в полон. Тепер Нейтон має пробути серед самураїв не один місяць і, можливо, повністю переглянути свої переконання.

«Прапор самураїв»

The Trusted Confidant, серіал, 2007, у головних ролях Актори: Юкі Сібамото, Іссей Такахасі, Фусако Урабе, Гакт, Хідекадзу Нагае

Історична драма, що охоплює кінець епохи Сенґоку Джідай у Японії 16-го століття, період безперервних міжусобних воєн. Феодальна Японія, 1543-1562. Кансуке Ямамото - самурай, який мріє про мир і єдність своєї країни. Він вступає на службу до Такеди, володаря землі Кай. Розповідь буде зосереджена на протистоянні між кланами Такеда і Уесугі, а також описано життя Кансуке Ямамото. Також у серіалі взяв участь популярний японський музикант та актор Гакт.

«Санада Мару»

Sanada Maru, серіал, 2016, режисер Такафумі Кімура, у головних ролях Масато Сакаї, Ясунорі Данта, ЕндоТакахіро

Цей фільм розповідає про життя Санади Нобусіге, більше відомого під ім'ям Санада Юкімура. Нобусіге називали «героєм століття» та «малиновим демоном війни», а Сімадзу Тадацуне (можливо, найкращий полководець під час завоювань у Кореї) називав його «першим воїном Японії». Під час облоги Осаки військами роду Токугава в 1615 Нобусіге збудував особливе укріплення, що примикало до Осацького замку. Офіційно воно називалося Санада Мару.