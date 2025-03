5 березня 1946 року у Вестмінстерському коледжі міста Фултон (штат Міссурі) колишній прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль виголосив промову, в якій заявив про появу «залізної завіси» від «Штеттина на Балтиці до Трієста в Адріатиці» та радянську сферу впливу на схід від неї. Цю дати вважають початком холодної війни, яка була політичним протистоянням між СРСР та цивілізованим світом.

Для опису протистояння Сполучених Штатів і Радянського Союзу термін «холодна війна» вперше застосував Джордж Орвелл у статті «Ви й атомна бомба», що з'явилася на світ 19 жовтня 1945 році в Tribune.

Для кінематографа тема холодної війни дала багато: тут і шпигуни, діяльність спецслужб, політичні інтриги та таємниці, сильні особистості та підступні зрадники, заборонене кохання та багато іншого. Тож ми вибрали сім непересічних фільмів, які говорять про цей період у світовій історії.

«Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу»

Dr. Strangelove або: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964, режисер Стенлі Кубрик, у головних ролях Пітер Селлерс, Джордж К. Скотт, Стерлінг Гейден

Фільм «Доктор Стрейнджлав ..» є яскравою сатирою на дії уряду США в момент Карибської кризи. Одержимий командир військово-повітряної бази генерал Джек Д. Ріппер вирішив розпочати ІІІ Світову війну, він посилає ескадрилью бомбардувальників із ядерною зброєю бомбардувати СРСР. Президент США Маффлі намагається врятувати становище, він збирає своїх радників, включаючи генерала Тергідсона та прикутого до інвалідного візка колишнього нацистського вченого доктора Стрейнджлава.

«Шпигун, що прийшов з холоду»

The Spy Who Came від Cold, 1965, режисер Мартін Рітт, у головних ролях Річард Бертон, Клер Блум, Оскар Вернер

Фільм створено за романом автор Джона ле Карре. Початок 1960-х років, розпал холодної війни. Резидент англійської розвідки в Німеччині Алек Лімас втрачає всіх своїх агентів, які працюють у НДР. За вбивствами стоїть голова оперативного відділу східнонімецької розвідки Ганс Дітер Мундт. Лімаса відкликають до Лондона. Керівник МІ-6 пропонує Алеку шанс реабілітуватися та помститися Мундту.

«Полювання за “Червоним Жовтнем”»

The Hunt for Red October, 1990, режисер Джон МакТірнан, у головнх ролях Шон Коннері, Алек Болдвін, Стеллан Скарсгард

Радянський атомний підводний човен «Червоний Жовтень» здатний порушити тендітний мир між США та СРСР. Метою човна є підпливти якнайближче до кордону США, тим самим випробувавши новітній, безшумний двигун. Проте капітан Раміус вирішує передати субмарину до рук американців. Він розробив хитрий план. Тим часом ЦРУ вважаж, що це ‒ початок війни.

«Хибна спокуса»

The Good Shepherd, 2006, режисер Роберт Де Ніро, у ролях Метт Деймон, Анджеліна Джолі, Вільям Герт, Алек Болдвін, Роберт де Ніро, Біллі Крудап

У 1939 році Едвард Вілсон був звичайним студентом Єльського університету, але тоді він вступив у таємну спільноту під назвою «Череп та кістки». Він зробив це, щоб дізнатися про таємницю смерті батька, але ця спільнота змінила його життя і врешті-решт призвела до того, що він став одним із творців ЦРУ.

Вілсону довелося взяти участь у холодній війні, а також у протистоянні КДБ, він намагався посилити вплив ЦРУ по всьому світу і боровся проти російського агента Улісса.

«Міст шпигунів»

Bridge of Spies, 2015, режисер Стівен Спілберг, у головних ролях Том Генкс, Марк Райленс

Стівен Спілберг за сценарієм бездоганних братів Коенів зняв вигадану історію на тлі відомих історичних подій. У розпал холодної війни розвідувальний літак Сполучених Штатів було збито над територією Радянського Союзу.

Льотчик Френсіс Гарі Пауерс (Остін Стоуел) вижив та, за радянськими законами, був засуджений до тюремного ув'язнення за шпигунство. Переговори щодо звільнення Пауерса доручають досвідченому Бруклінському адвокату Джеймсу Доновану (Том Генкс).

Трилер зібрав на екрані зірок першої величини. Спілберг та Коени – чотириразові володарі премії «Оскар». Виконавець головної ролі Том Генкс двічі отримував статуетки за акторську майстерність. Як і у більшості фільмів Спілберга, оператором є Януш Камінські, який також має два «Оскара» також двічі. Лише композитор Томас Ньюман був номінований 12 разів. Сам фільм мав шість номінацій, нагороду отримав Марк Райленс за роль другого плану.

«Холодна війна»

Zimna wojna, 2018, режисер Павєл Павліковський, у головних ролях Йоанна Кулиг, Томаш Кот, на головному фото

Світова прем’єра фільму відбулась в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Оскароносний режисер («Іда») знімає на чорно-білу плівку, що додає його фільмам ностальгійного шарму. Саме такою є «Холодна війна», чорно-біла та дуже стильна. Її дія відбувається у повоєнній Польщі, де розгортається історія кохання Віктора та Зули. Кохання на тлі тоталітаризму – тема у кіно не нова. Герої Павліковського то опиняються по різні боки «залізної завіси», то зустрічаються знову. Він присвячує свій фільм батькам, чия історія, на щастя, не була такою трагічною.