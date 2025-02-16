16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста. Дата обрана на честь пам'яті Дмитра Лабуткіна, кореспондента телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз», який загинув 16 лютого 2015 року під час виконання професійних обов'язків біля Дебальцевого на Донеччині. Сьогодні пропонуємо п’ять іноземних фільмів про цю професію.

Іноземний кореспондент

Foreign Correspondent, 1940, режисер АльфредГічкок

Головний редактор американського видання занепокоєний зростанням впливу нацистської Німеччини в Європі. Він призначає співробітника іноземним кореспондентом і відправляє до Нідерландів. Той стає свідком викрадення та вбивства дипломатів, активності ворожих агентів, зради та героїзму. Сам він не залишається німим свідком – він бере безпосередню участь у небезпечному протистоянні, не забуваючи про свої обов’язки. Фільм номінувався на 6 Оскарів.

Сортування

Triage, 2009, режисер Даніс Танович

У фільмі «Сортування» фотожурналіст Марк Волш повертається додому після виснажливого завдання в охопленому війною регіоні, щоб зіткнутися з тривожною реальністю зникнення свого колеги під час конфлікту. Поки він бореться з почуттям провини за те, що вижив, і травмою від побаченого, дружина Марка, Олена, дедалі більше турбується про його психічний стан. Вирішивши з'ясувати правду про долю свого колеги, Марк вирушає на пошуки, які повертають його назад у воєнний хаос. На цьому шляху він стикається з власними демонами та моральними складнощами своєї професії, ставлячи під сумнів вплив своєї роботи як на себе, так і на тих, хто його оточує. Головну роль зіграв Коллін Фаррел.

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Тисячу разів на добраніч

Tusen ganger god natt, 2013, режисер Ерік Поппе

Колишній норвезький фотокореспондент, а нині режисер Ерік Поппе, зняв картину про жінку, що спеціалізується на фоторепортажах з воєнних зон.

Ребекка (Жульєт Бінош) – віддана своїй справі журналістка, яка вирушає в найнебезпечніші куточки землі, робить унікальні кадри і добивається того, щоб світ знав правду. Проте їй доведеться робити вибір між роботою та родиною.

Приватна війна

A Private War, 2018, режисер Меттью Гейнеман

За реальною історією журналістки Марі Колвін, яка почала їздити по гарячих точках у 1985 році. У 2001 вона втратила око, потрапивши в засідку на Шрі-Ланці. Це її не зупинило. Фільм вийшов після статті у виданні Vanity Fair. Головну роль зіграла Розамунд Пайк.

Лі

Lee, 2024, режисерка Еллен Курас, на головному фото

«Лі» із Кейт Вінслет у головній ролі розповідає історію військової кореспондентки часів Другої світової війни Лі Міллер. Картина охоплює період життя героїні між 1938 і 1948 роками. У мирний час Міллер була працювала для британського Vogue.

Те, що Лі зняла на плівку в Дахау та в усій Європі, шокувало. Зроблені Міллер фотографії війни та її жертв і наслідків залишаються одними з найважливіших документів війни. Вона назавжди змінила воєнну фотографію, але заплатила величезну особисту ціну за те, що побачила, та історії, які вона розповіла.

«Лі» – режисерський дебют відомої операторки Еллен Курас («Вічне сяйво чистого розуму», «Зрада». Фільм знятий на основі біографії «Життя Лі Міллер» Ентоні Пенроуза, сина Міллер та її другого чоловіка, історика Роланда Пенроуза. Разом із Вінслет у фільмі знялися Александр Скарсгард у ролі Роланда Пенроуза та Джош О’Коннор в ролі сина Лі Ентоні. Андреа Райзборо з’явиться в образі головної редакторки британського Vogue Одрі Візерс, а Маріон Котійяр – у ролі Соланж Д’Айен.