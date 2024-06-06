У день журналіста розповідаємо про найвідоміші голлівудські картини про журналістські розслідування, де чотири з п’яти базуються на реальних фактах.

«Газета»

The Paper, 1994, США. Режисер Рон Говард, у ролях Майкл Кітон, Ґленн Клоуз, Маріса Томей, Роберт Дюваль

Фільм показує добу з життя редактора вигаданої газети New York Sun Генрі Гекета. Справи у газети йдуть не дуже добре. Щоб підняти рейтинг газети і обійти своїх конкурентів, Алісія Кларк хоче розмістити на першій шпальті сенсаційний матеріал про загадкове вбивство, навіть не знаючи винні чи ні двоє молодих хлопців. Редактор Генрі Хекет намагається докопатися до правди і разом колегою репортером починає своє розслідування. Дружина Гекета Марта підозрює його в романі з Алісією та починає за ним стежити. Чиновник місцевої адміністрації переслідує репортера газети через статтю про нього. Тож у редактора є лише один день, щоб розвʼязати цілу купу проблем.

«Таємне досьє»

The Post; Режисер Стівен Спілберг, у ролях Меріл Стріп, Том Генкс

Події розгортаються у США у 1971 році. У розпалі В’єтнамська війна, на якій щодня гинуть люди. Кей Грем, яка володіє газетою Washington Post отримує із Пентагону пакет засекречених документів, оприлюднення яких призведе до величезного скандалу. Разом із редактором свого видання Беном Бредлі, а також колегами із газети The New York Times вони вирішують друкувати матеріали. Це стається попри загрозу судових позовів, у результаті яких влада Сполучених Штатів планує назавжди припинити роботу обох видань.

Таємне листування політичної верхівки все ж таки побачила світ. Історичний трилер «Таємне досьє» заснований на реальних подіях.

«Вся президентська рать»

All the President's Men, 1976. Режисер Алан Пакула, у ролях Роберт Редфорд, Дастін Гоффман, Джейсон Робардс, Роберт Дюваль

Адаптація однойменної книжки 1974 року журналістів Боба Вудворда і Карла Бернштейна. «Всю президентську рать» цікаво дивитися одразу після «Таємне досьє», адже у картині йдеться про подальші події та стосунки між редакцією газети The Washington Post та президентом Ніксоном. Редакція газети, чия репутація зміцніла після публікацій про війну у Вʼєтнамі, отримує інформацію про те, що адміністрація Ніксона прослуховувала своїх політичних опонентів із Демократичної партії в готелі «Вотергейт». Журналісти Вудворд і Бернштейн за підтримки свого редактора Говарда Сімонса починають розслідування. Стрічка отримала чотири «Оскари», зокрема і за нйкращий фільм, а також номінації на BAFTA, «Золотий глобус» та інші премії.

«У центрі уваги»

Spotlight, 2015. Режисер Том Мак-Карті, у ролях Марк Руффало, Майкл Кітон, Рейчел МакАдамс, Лієв Шрайбер, Стенлі Туччі

Фільм отримав «Оскар» як найкращий фільм та приз за сценарій. У ньому йдеться про журналістське розслідування авторитетної газети The Boston Globe. Команда журналістів намагається розповісти про педофілію у католицькій церкві. Спочатку вони думали, що йдеться лише про одного священика. Після закінчення розслідування стало зрозуміло, що явище має масовий характер. За резонансні статті їх авторів було нагороджено Пулітцерівською премією. Скандал дійшов до Ватикану і набув всесвітнього розголосу. Фільм режисера Тома МакКарті по суті є екранізацією цього розслідування. Гармонійно поєднавши на екрані елементи драми й трилера, фільм занурює у події з тим гідним захоплення професіоналізмом та відчуттям справедливості, з якими працюють його герої. Прем'єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі.

«Її правда»

She Said, режисерка Марія Шрадер, у ролях Кері Малліґан, Зої Казан, Патрісія Кларксон, Андре Броґер

Для репортерів Меган Двахі та Джоді Кантор, які працюють у найбільшій газеті Нью-Йорка, опинятися в епіцентрі подій, брудних інтриг та галасливих скандалів було цілком звичною справою. Чергова справа обіцяла прогриміти на весь світ і зробити героїв фільму «Її правда» найзнаменитішими журналістками. Вони розслідують справу про жертв сексуального насильства з боку однієї людини. Щоправда, його зв'язки робили злочинця недоторканним. Проте саме це розслідування призводить до початку судового розгляду над Гарві Вайнштейном, подарувавши надію на торжество справедливості та правди.