Канада надала половину з передбаченої фінансової допомоги Україні в межах програми

У четвер, 13 березня, Україна отримала від Канади перший транш в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Транш у розмірі 2,5 млрд канадських доларів (приблизно 1,7 млрд доларів США) виділили на пріоритетні потреби бюджету, повідомили у пресслужбі міністерства фінансів України.

Країна надала гроші в межах механізму, який передбачає виділення до 50 млрд доларів кредитних коштів для України. Кредит будуть погашати та обслуговувати коштом майбутніх прибутків з російських заморожених активів.

«Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів. Кредит надається на 30 років», – повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Коли саме Канада надішле другий транш, наразі невідомо. Гроші спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

Нагадаємо, про рішення Канади виділити Україні 5 млрд канадських доларів повідомив 24 лютого колишній прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо. Також країна оголосила про надання Україні військового пакета допомоги, до якого увійдуть 25 машин піхоти Lav III, навчання на яких українські військові пройдуть в Німеччині, та тренажери для літаків F-16.

Крім того, 25 лютого Канада запровадила нові санкції проти Росії та її тіньового флоту. Під обмеження потрапили ще 76 росіян і компаній, які підтримують режим Владіміра Путіна