У загальному підсанкційному списку Канади вже перебувають понад 3 тис. росіян та компаній з РФ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту до Києва 24 лютого оголосив про нові санкції проти російських громадян і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс країни-агресора, причетні до депортації українських дітей, пропагандистських інфокампаній з дискредитації України та роботи тіньового флоту. Про це йдеться на сайті Офісу канадського прем’єра.

Під економічні обмеження потрапили 76 росіян і компаній з російською реєстрацією. У переліку також російські чиновники й олігархи, які підтримують режим російського диктатора Владіміра Путіна.

Джастін Трюдо також оголосив, що Канада запровадила санкції проти 109 суден, які перевозили підсанкційні товари й були частиною російського тіньового флоту.

«Санкції, оголошені проти тіньового флоту Росії, стосуються 92 нафтових танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти до третіх країн, дев'яти танкерів для скрапленого природного газу (СПГ), які беруть участь у транспортуванні російського СПГ до третіх країн, і восьми суден, які беруть участь у перевезенні зброї та компонентів для неї до Росії з Ірану та Північної Кореї», – ідеться в пресрелізі.

Зазначається, що Канада також вживає нових заходів, які заборонять експорт з Канади до Росії ширшого спектра критичних товарів і технологій.

Загалом Канада запровадила санкції проти понад трьох тисяч громадян РФ та російських компаній, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

Нагадаємо, 24 лютого прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надасть Україні 25 машин піхоти Lav III, навчання на яких українські військові пройдуть в Німеччині. Окрім того, Україна отримає тренажери для літаків F-16 та 5 млрд канадських доларів (3,36 млрд євро) із заморожених російських активів.

Як писав ZAXID.NET, у третю річницю вторгнення РФ в Україну нові санкції проти Росії запровадили також Євросоюз та Велика Британія.