Частину снарядів для України закуплять у канадських оборонних компаній

Канада надасть Україні військової допомоги на 440 млн канадських доларів (понад 305 млн доларів США). Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня.

За інформацією уряду Канади, допомога передбачає виділення 200 млн канадських доларів (приблизно 139 млн доларів США) на чеську ініціативу зі закупівлі та доставки боєприпасів великого калібру для України. Ще 50 млн канадських доларів (понад 34 млн доларів США) спрямують на закупівлю різнокаліберних снарядів у канадської промисловості.

Канада також надасть 100 млн канадських доларів (понад 69 млн доларів США) на «данську модель» підтримки, а саме виробництво військових безпілотників українською оборонною промисловістю.

«Безпілотники стали критично важливими в цій війні, і українська оборонна промисловість перевершує інновації та експерименти в цій галузі», – підкреслили у відомстві.

На решту 30 млн канадських доларів (понад 20 млн доларів США) придбають зимове спорядження, включаючи спальні мішки, зимове взуття, термобілизну тощо.

У канадському уряді повідомили, що оголошений внесок є частиною допомоги Україні обсягом 500 млн канадських доларів (347 млн доларів США), оголошеної на саміті НАТО в липні 2024 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії загальна вартість канадської військової допомоги Україні досягла 4,5 млрд канадських доларів (орієнтовно 3,1 млрд доларів США).

Нагадаємо, 9 січня Велика Британія анонсувала закупівлю 30 тис. безпілотників для України. До Великої Британії долучаться Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція. Також про фінансовий внесок у 61,6 млн доларів на закупівлю БпЛА для України заявила Норвегія.