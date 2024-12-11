Міністр оборони Канади розповів, що гроші спрямують на закупівлю боєприпасів, навчання українських військових та інші засоби

Палата громад парламенту Канади підтримала надання Україні додаткової військової допомоги. На це планують витратити 764 млн канадських доларів [приблизно 587 млн доларів США]. Про це повідомив «Укрінформ» у середу, 11 грудня.

Загалом парламент Канади погодив виділення додаткових 21,1 млрд канадських доларів. З них 764 млн канадських доларів спрямують на військову допомогу Україні. За словами міністра національної оборони Канади Білла Блера, на ці гроші придбають боєприпаси, їх також витратять на навчання українських військових та інші засоби.

У бюджетний документ також включили виділення для України 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США) зі спеціального рахунку МВФ. Крім того, парламент Канади погодив виділення 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на гуманітарне розмінування кібербезпеку України.

«Укрінформ» зауважує, що збільшення видатків парламент Канади ухвалив в останній день, оскільки позиційна Консервативна партія голосувала проти виділення грошей. Щоб рішення парламенту набрало чинності, його має підтримати Сенат Канади. Голосування відбудеться найближчим часом.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Канада надала Україні допомогу на 5,4 млрд доларів США.

Нагадаємо, 11 липня у офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо повідомили про виділення 389 млн канадських доларів [близько 280 млн доларів США] на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.