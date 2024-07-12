В офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюда повідомили про виділення для України приблизно 280 млн доларів

Канада виділить 389 млн канадських доларів [близько 280 млн доларів США] на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це у четвер, 11 липня, повідомили у офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, пише «Європейська правда».

«Наша підтримка передбачає виділення до 389 млн доларів для покращення навчання пілотів F-16 у межах коаліції Повітряних сил Контактної групи з питань оборони України», – йдеться у повідомленні офісу прем’єр-міністра Канади.

Виділені гроші спрямують на підготовку пілотів Збройних сил України. Крім того, частину грошей спрямують на технічне обслуговування F-16. Зокрема, країна планує забезпечити винищувачі важливим обладнання. В офісі Джастіна Трюдо також розкрили вміст пакета військової допомоги для України, який напередодні оголосив прем’єр-міністр Канади.

«Це включає майже 444 млн для Міністерства оборони Канади на підтримку витрат на військову техніку, допомогу й навчання ЗСУ, а також понад 56 млн для Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки й оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили можливість додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що перші винищувачі F-16 Україна отримає від Данії. Передача перших шести бойових літаків має розпочатися влітку цього року.

Нагадаємо, у середині червня міністерство оборони Румунії повідомило, що покриє витрати, що пов’язані із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16, які відбуватимуться на румунській авіабазі у місті Фетешть.