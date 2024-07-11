Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Наразі вміст пакета для потреб оборони України не розголошується
Канада виділить додатковий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн канадських доларів (приблизно 367 млн доларів США за курсом НБУ). Як повідомила пресслужба Офісу президента у четвер, 11 липня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
«Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.
Повідомляється, що сторони обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Співрозмовники обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.
Також Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня.
Нагадаємо, вранці та вдень 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, Дніпру, Кривому Розі та інших українських містах. Одна з ракет влучила у київську дитячу лікарню «Охматдит». Унаслідок атаки в лікарні загинуло двоє людей. Серед загиблих 30-річна львів’янка Світлана Лук’янчик, яка працювала дитячою нефрологинею. Також жертвою серед дітей став маленький хлопчик, який на момент атаки знаходився у критичному стані у відділенні реанімації лікарні.