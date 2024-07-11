Джастін Трюдо та Володимир Зеленський зустрілись на полях саміту НАТО у Вашингтоні

Канада виділить додатковий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн канадських доларів (приблизно 367 млн доларів США за курсом НБУ). Як повідомила пресслужба Офісу президента у четвер, 11 липня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

«Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що сторони обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Співрозмовники обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.

Також Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня.

Нагадаємо, вранці та вдень 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, Дніпру, Кривому Розі та інших українських містах. Одна з ракет влучила у київську дитячу лікарню «Охматдит». Унаслідок атаки в лікарні загинуло двоє людей. Серед загиблих 30-річна львів’янка Світлана Лук’янчик, яка працювала дитячою нефрологинею. Також жертвою серед дітей став маленький хлопчик, який на момент атаки знаходився у критичному стані у відділенні реанімації лікарні.