В межах пакета допомоги Німеччина передасть третю установку Patriot

У пресслужбі німецького уряду у понеділок, 8 липня, повідомили про надання нового пакета військової допомоги для України. Пакет озброєнь містить боєприпаси, сучасні радари та зенітно-ракетний комплекс Patriot.

«Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 млрд євро або надасть її на найближчі роки», – повідомили у пресслужбі уряду Німеччини.

До нового пакета військової допомоги увійшли:

установка Patriot та ракети до неї;

два сучасні радари TRML-4D, які підходять для ЗРК IRIS-T;

10 автономних морських катерів;

9000 снарядів до зенітних танків Gepard;

55 тис. 155-мм снарядів;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами до них;

200 засобів для глушіння безпілотників;

вісім машин для розмінування Wisent та 1 броньовану машину для евакуації;

250 кулеметів MG5;

три патрульні джипи.

Нагадаємо, про надання третьої установки Patriot заявив 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер – втім, тоді офіційно про надання установки не повідомили. Тоді німецький посол повідомив, що Patriot вже прибув в Україну.