Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги
До нього увійшов ЗРК Patriot, катери, тисячі снарядів та радари РЛС
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У пресслужбі німецького уряду у понеділок, 8 липня, повідомили про надання нового пакета військової допомоги для України. Пакет озброєнь містить боєприпаси, сучасні радари та зенітно-ракетний комплекс Patriot.
«Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 млрд євро або надасть її на найближчі роки», – повідомили у пресслужбі уряду Німеччини.
До нового пакета військової допомоги увійшли:
- установка Patriot та ракети до неї;
- два сучасні радари TRML-4D, які підходять для ЗРК IRIS-T;
- 10 автономних морських катерів;
- 9000 снарядів до зенітних танків Gepard;
- 55 тис. 155-мм снарядів;
- 30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами до них;
- 200 засобів для глушіння безпілотників;
- вісім машин для розмінування Wisent та 1 броньовану машину для евакуації;
- 250 кулеметів MG5;
- три патрульні джипи.
Нагадаємо, про надання третьої установки Patriot заявив 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер – втім, тоді офіційно про надання установки не повідомили. Тоді німецький посол повідомив, що Patriot вже прибув в Україну.