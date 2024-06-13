Румунія оплатить проживання та харчування українських пілотів, а також покриє витрати на паливо та інші матеріали

Міністерство оборони Румунії покриє витрати, що пов’язані із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16, які відбуватимуться на румунській авіабазі у місті Фетешть. Про це у четвер, 13 червня, повідомив румунський сайт новин Profit.

Зазначається, що виділені гроші призначені на оплату проживання, харчування українських льотчиків. Також міноборони Румунії покриє витати на паливо, витрачене в процесі навчання, забезпечить спеціальним обладнанням та іншими необхідними матеріалами і послугами.

Суму витрат на навчання українських пілотів не розголошують, але зазначають, що додаткове фінансування до вже виділених грошей не потрібне.

«З огляду на чутливий характер робіт та послуг, які будуть укладені за контрактом, а також конфіденційний характер діяльності з підготовки українського персоналу, законодавство, що регулює державні закупівлі, не може бути застосоване», – повідомили у міноборони Румунії.

Як інформував ZAXID.NET, у румунському місті Фетешть 13 листопада 2023 року, на військово-повітряній базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть румунських та українських пілотів. На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації.

До слова, влітку цього року Україна має отримати першу партію винищувачів F-16 від Данії. Одразу після цього передачу літаків F-16 розпочнуть Нідерланди. Зазначимо, що обидві країни дозволили використовувати Україні надані винищувачі для ударів по цілях у Росії.