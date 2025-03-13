Після завершення рекультивації Грибовицький полігон стане місцем реабілітації ветеранів
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 березня
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У четвер, 13 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Чергове засідання. У Шевченківському суді Львова продовжили слухання у справі вбивства Ірини Фаріон.
- Друга фаза рекультивації стартувала. На Грибовицькому полігоні розпочали наступний етап робіт.
- Побільшає реабілітаційних відділень. У лікарнях та поліклініках Львова допомагатимуть як ветеранам, так і цивільним мешканцям.
- «Новий старт». У Львові відбувся форум з працевлаштування для внутрішньо переміщених українців.
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