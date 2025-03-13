У четвер, 13 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Чергове засідання. У Шевченківському суді Львова продовжили слухання у справі вбивства Ірини Фаріон. Друга фаза рекультивації стартувала. На Грибовицькому полігоні розпочали наступний етап робіт. Побільшає реабілітаційних відділень. У лікарнях та поліклініках Львова допомагатимуть як ветеранам, так і цивільним мешканцям. «Новий старт». У Львові відбувся форум з працевлаштування для внутрішньо переміщених українців.

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