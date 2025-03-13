Водій відмовився від медичного освідчення стану тверезості

Львівські патрульні затримали 57-річного водія Tesla Model S, який вчинив дві аварії і втікав від поліції. При затриманні він вдарив інспектора. Тепер львів’янин відповідатиме за п’ятьма статтями.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львова, інцидент трапився близько опівночі в ніч на 12 березня.

«Надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Тракт Глинянський. Винуватець утік, але заявник запам’ятав номерний знак автомобіля Tesla Model S. Патрульні встановили адресу водія у Винниках і виявили його там. Щойно вони підійшли до автомобіля, чоловік почав утікати та скоїв ще одну ДТП, в’їхавши в огорожу», – розповіли у патрульній.

Поліцейські почали переслідувати електромобіль. Зупинили його аж на вулиці Долинського у Шевченківському районі. Водій пошкодив колеса і вже не міг їхати далі.

У 57-річного водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився від проходження медогляду. Ба більше, під час оформлення матеріалів водій несподівано вдарив патрульного та завдав тілесних ушкоджень.

Порушника затримали. За Кримінальним кодексом від відповідатиме за напад на поліцейського (ч. 2 ст. 345 ККУ), що передбачає позбавленням волі до п’яти років. За адмінкодексом на водія склали протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП), ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку) та за ч. 1 ст. 130 (п’яне водіння).