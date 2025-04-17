П'яний Олександр Телицький вчинив ДТП, тікав від поліції та вдарив поліцейського

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Олександрові Телицькому, який у нетверезому стані за кермом Tesla Model S вчинив ДТП, тікав від поліції та вдарив кулаком в обличчя поліцейського. За напад на правоохоронця чоловікові присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, уночі з 11 на 12 березня цього року 57-річний Олександр Телицький на Tesla Model S вчинив ДТП на вул. Тракт Глинянський та втік. Патрульні з мигалками переслідували порушника. Врешті його зупинили на вул. Долинського в Шевченківському районі.

Під час спілкування з поліцейськими водій далі спробував сісти за кермо та поїхати та вдарив кулаком в обличчя поліцейського, який намагався цьому перешкодити. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження – крововиливи і рани язика, які кваліфікували як легкий ступінь тяжкості.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Павло Едер визнав Олександра Телицького винним в умисному заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень під час виконанням цим працівником службових обов’язків та призначив йому покарання у вигляді року обмеження волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

Окремо в суді розглядається адміністративна справа щодо Олександра Телицького за керування в стані сп’яніння.