Цього тижня у Львові культурні події потішать і якістю, і різноманітністю. Ми обрали найцікавіше з фільмів, вистав, концертів та літературних презентацій.

10 березня, понеділок

Вистава «Енеїда» Франківського драмтеатру

Виставу «Енеїда» зрежисерував директор драмтеатру Ростислав Держипільський після подій на Майдані, коли з’явилися перші смерті й перші новітні герої в історії України. Тоді, за словами директора театру, було дуже важко підбирати репертуар. Адже ставити комедії було недоречно, а трагедії не хотілося, бо й так все було дуже трагічно. Тоді керівник театру і звернув увагу на «Енеїду».

«Енеїда» Івана Котляревського – перша книга українською мовою, і сьогодні, через 233 роки після виходу цього твору, ми нарешті на державному рівні переходимо на українську у всіх сферах життя. Об’єднати українців може лише відчуття приналежності до власної великої культури та історії. І я вірю, що цією виставою ми зробимо великий крок для України», — розповів Ростислав Держипільський.

Театр імені Марії Заньковецької, 16:00, 19:00

11 березня, вівторок

Концерт «Джазовий Івасюк»

У джазовому аранжуванні прозвучать пісні, написані видатним українським поетом, композитором, музикантом Володимиром Івасюком. Їх виконають учасники джазового квінтету The Impressions Jazz Quintet. Солістка ‒ співачка, акторка театру та кіно Софія Лешишак. Спеціальний гість ‒ співак і музикант Павло Ільницький.

Театр імені Марії Заньковецької, 19:00



Концерт «Слідом за Чюрльонісом. До 35-річчя відновлення незалежності Литви»

З нагоди святкування 150-ї річниці з дня народження Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса (на фото) саксофоніст Ян Максимович і піаніст Дмитро Голованов створили програму «Слідом за Чюрльонісом». Це новий погляд на твори литовського композитора Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса. «Ми вже давно виконуємо музику Чюрльоніса. Спочатку хотіли модернізувати та актуалізувати його творчість, але з часом зрозуміли, що це не ми змінюємо Чюрльоніса, а він змінює нас», – ділиться Дмитро Голованов.

Програма:

Імпровізації на основі прелюдій Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса:

За Прелюдією ля-мінор, VL 188

За Прелюдією сі-бемоль мінор, VL 169

За Прелюдією ре мінор, VL 239

За Прелюдією сі-бемоль мінор, VL 269

За Прелюдією ре мінор, VL 256

За Прелюдією ля мажор, VL 335

За Прелюдією ре мінор, VL 344

За Прелюдією сі-бемоль мінор, VL 252

За Незакінченим фрагментом

«Замислені янголи»

Львівський органний зал, 19:00

12 березня, середа

Концерт Тараса Петриненка

Тарас Петриненко виступить у Львові в межах концертного туру. Легенда української пісні, народний артист України Тарас Петриненко у березні концертуватиме на заході нашої країни разом із народною артисткою України Тетяною Горобець та гуртом «Гроно».

Окрім Львова, співочий тандем Тараса Петриненка та Тетяни Горобець завітає у Тернопіль (8 березня), Чернівці (10 березня), Коломию (14 березня) та Івано-Франківськ (16 березня). А на 4 травня заплановано великий концерт артистів у Києві, на сцені МЦКМ (Жовтневий палац).

«Багато хто пише на мій Фейсбук, що скучив за нашими концертами, — каже Тарас Петриненко. — Тож зустрічайте вже у березні нас із Тетяною та гуртом “Гроно” у своєму місті! Львів, Тернопіль, Чернівці, Коломия та Івано-Франківськ, поспішаємо до вас. Запрошую усіх, хто матиме змогу і охоту провести ці уже весняні вечорі в нашому товаристві. До речі, 10 березня — мій день народження, тож у Чернівцях, мабуть, буде особливо святковий концерт! З великою радістю побачимося з кожним, адже ми також скучили за вами. Сподіваюся, ніякі екстраординарні обставини не завадять нашим зустрічам і не зіпсують нам настрій»

Центр Довженка, 19:00

El Gran Ástor. FueGo Orchestra

FueGo orchestra вступив у культурний простір України в 2021 році, перевернувши у свідомості багатьох саме уявлення про стиль танго. Сьогодні це єдиний в Україні танго-оркестр, який виконує танго в оригінальному складі: скрипка, бандонеон, рояль і контрабас.

Поет Андрій Пермяков виступить у ролі Астора П’яццолли.

Виконавці:

Квартет «FueGo Orchestra» (на фото):

Назарій Пилатюк, скрипка

Сергій Курдицький, бандонеон

Петро Довгань, рояль

Дмитро Третяк, контрабас

поет Андрій Пермяков у ролі Астора П’яццолли

13 березня, четвер

Концерт Леся Подерв’янського

Український художник та письменник Лесь Подерв’янський відомий своїми сатиричними п’єсами, які часто написані суржиком з широким використанням ненормативної лексики. За словами автора, він презентує свої нові доробки прямо на сцені. Крім цього, прихильники матимуть змогу послухати класичні твори Леся Подерв’янского у його виконанні. «Буде все як завжди, тільки луччє!», ‒ описав подію Лесь Подерв’янський.

Палац культури залізничників «Рокс», 19:00

14 березня, п’ятниця

Показ фільму «Присмерк»

Показ відбудеться у рамках програми «Українські скарби». Документальний фільм Валентина Васяновича «Присмерк» було знято 2013 року. Це дуже ніжна і тонка стрічка, яку режисер зняв про своїх родичів. Сашко і його мати Марія живуть у селі і поволі готуються до завершення свого життя ‒ у свій власний, подекуди нераціональний, спосіб.

Ми всі знаємо Васяновича як автора ігрових фільмів з виразним стилем ‒ «Рівень чорного», «Атлантида», «Відблиск», і чекаємо на новий фільм, який матиме назву «За перемогу!», але цей показ дасть нам можливість подивитись на Васяновича-документаліста, спостерігача за тихим життям, яке розгортається перед камерою.

Jam Factory Art Center, 18:30

15 березня, субота

Презентація роману Артема Чеха «Пісня відкритого шляху»

Це історія про війну, свободу та пошук себе. Читаючи цей роман, неможливо позбутися думки, що його події стосуються не лише минулого, а й нашого сьогодення. Особливо це відчутно з огляду на військовий досвід Артема Чеха (на фото), який глибоко вплітається в його творчість.

«Артем Чех знову написав про війну ‒ і знову не про ту. Тобто не про цю. Тому, з одного боку, «Song of the Open Road» можна розглядати як жанрово-стилістичну забавку, пригодницько-історичну гру в Америку. Колишній кріпак з українського села у складі Російської імперії, опинившись в епіцентрі американської трагедії, врешті-решт стає втіленням американської мрії. Але, з другого ‒ серйознішого ‒ боку, відкритий шлях головного героя ‒ цей шлях геть від Москви, шлях крізь війну до свободи, шлях від росіянина в пролозі до українця в епілозі. А ще з якогось боку, легко собі уявити знятий за мотивами цього роману ігровий фільм. Чорно-білий фільм про сповнену символічних значень подорож зі Сходу на Захід, до самого себе і свого вічного дому. І саундтрек: слова Волта Вітмена, музика Ніла Янга», ‒ написав про книгу Олександр Бойченко.

Модеруватиме подію Артем Албул. Оскільки обидва учасники події є військовослужбовцями, можливі зміни у датах чи часі заходу. У разі змін організатори повідомлять про це завчасно.

!FESTrepublic, 18:00

Перегляд фільму Оксани Карпович «Мирні люди»

Фільм «Мирні люди» (на головному фото) повністю побудований на перехоплених телефонних розмовах росіян. Вони складають текст фільму. Без жодних коментарів, які зовсім і не потрібні. Візуальним рядом та тлом до тих розмов слугують кадри зруйнованих українських міст та сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині. Там українці намагаються виживати. Це фільм про дегуманізацію, тоталітарну російську машину, про насилля та повне відчуття безкарності. Голоси «мирних», цивільних, матерів, дружин і друзів, розкривають світові очі не лише на хід так званої «спецоперації», а й на жахливий внутрішній світ суспільства, яке стоїть за її виконанням.

Світова прем’єра фільму відбулась на Берлінському кінофестивалі.

Львівський муніципальний мистецький центр, 18:00

16 березня, неділя

Концерт Kozak Siromaha

Олександр Люббоженко або Kozak Siromaha закінчив Академію козацтва і живе за козацькими традиціями. Він не просто виконавець, а символ відродження козацького духу. Співак здивував українського слухача ще у восьмому сезоні талант-шоу «Голос країни», а по-справжньому розкрився у 2022-у році, співаючи козацькі байки. Поєднанням традиційних українських мотивів із сучасним аранжуванням і патріотичними текстами створює неповторний стиль, який знаходиться на межі етно та альтернативного фолку. Він грає на фісгармонії, що у поєднанні з глибоким і пронизливим вокалом створює особливе звучання пісень.

Будинок офіцерів, 19:00