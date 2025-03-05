У галереї Shum, що на площі Старий ринок відкрилась виставка Сергія Савченка «Незворотна Перспектива». Художник поєднав в одній експозиції живопис, скульптуру та кераміку. Це нові роботи, об’єднані традиційними для Савченка експресивними палітрою та фактурою, експериментами з текстурою та пластикою.

Сама назва виставки містить подвійний сенс: з одного боку перспектива є одним із основних понять у живопису, з другого боку саме її бачення нам так бракує у теперішньому житті.

Роботи Сергія Савченка, об’єднані «Незворотною Перспективою», закручують довкола себе простір та час, повністю поглинаючи увагу глядача. Скульптури, що слугують своєрідними епіграфами до живописних робіт, в свою чергою є самостійними конструкціями, які можна розбирати на шматки, ствоюючи незліченну кількість об’єктів.

Своєрідний «перспективний» калейдоскоп створює експозицію, здатну показати ту перспективу, яка все ще лишається. Вона незворотна, хоча часом здається, що світ завертається безнадією.

Живопис Савченка – це завжди про повноту життя, яким би воно не було. Це про його кольори, ритми, образи, актуальність.

На виставці представлені роботи, створені, починаючи з 2022. Є навіть написані у лютому 2025 року.

Вони відбивають те, що відбувається тут і зараз, проте органічно вписуються у творчість художника загалом. Це насичений в усіх значеннях цього слова живопис, емоційне та змістовне поєднання форму та змісту, явні та заховані сенси, що набувають для кожного власних додаткових значень.

Відвідати виставку можна до 13 квітня.

Фото з Facebook-сторінок Сергія Савченка та галереї Shum.