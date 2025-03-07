Головними прем'єрами цього тижня стали новий фільм автора «Паразитів» Пон Джун-Хо та довгоочікувана «Порцелянова війна».

«Порцелянова війна»

Porcelain War

Головні герої фільму – троє харківських художників: Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та їхній друг Андрій Стефанов. Попри постійні обстріли та загрозу з боку російських військ, вони залишаються у прифронтовому місті та продовжують створювати тендітні порцелянові фігурки.

Режисерами стрічки стали один з героїв стрічки Слава Леонтьєв та американець Брендан Белломо. Для обидвох фільм став дебютом.

Ця картина номінувалась на «Оскар-2025» у категорії «найкращий документальній фільм».

«Мікі 17»

Mickey 17, на головному фото

В центрі сюжету науково-фантастичного фільму, заснованого на однойменному романі, – молодий чоловік на ім'я Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Він погоджується стати «відновлюваним співробітником», чий розум після кожної смерті завантажуватимуть у нове тіло.

Однак під час однієї з місій він втрачає зв'язок з базою, а потім з’ясовує, що йому вже створили заміну. Так що якщо піти у кіно, то можна отримати кілька Робертів Паттінсонів за ціною одного. Також у картині зіграли Наомі Акі, Стівен Ян, Тоні Коллетт та Марк Руффало.

Світова прем'єра «Мікі 17» відбулася на Берлінському кінофестивалі 15 лютого 2025 року.

«Тихе пограбування»

De lydløse

Гроші люблять тишу. Ціну цим словам знають ті, хто бодай раз стикався з такими людьми, як Слімані (Реда Катеб). Він вирішив зібрати міжнародну команду з відчайдухів, які готові ризикнути, аби отримати великі гроші. Об’єктом уваги став непримітний склад, де обробляється значна частина готівки, що в обігу у Копенгагені. Спланувати злочин має Каспер (Густав Дюек'єр Гіс). Він завжди мріяв про кар’єру боксера, але так і не зміг досягти найменших успіхів. Аби утримувати родину потрібні гроші, тож Каспер погоджується на пропозицію. Одна з умов участі у справі – уникнення будь-яких розмов. Кримінальний бойовик знято у Данії. Попри те, що на перший погляд сюжет виглядає стереотипною історією про крадіжку із банку, він заснований на реальних подіях. Режисер фільму Фредерік Луїс Хвіїд ретельно вивчив усі деталі злочину, який відбувся у 2008 році у Копенгагені. Подія увійшла в історію як найбільше пограбування в історії країни.