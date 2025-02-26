«Неймовірно атмосферний, похмурий і приправлений гумором», – так висловився про фільм «У Загублених землях» письменник Джордж Мартін.

В основі стрічки – однойменний роман автора фентезі-циклу «Пісня льоду й полум’я», за яким знятий серіал «Гра престолів». Мартін уже встиг подивитися фільм, а в кінотеатрах України він стартує 13 березня.

Але не треба поспішати звинувачувати Мартіна у тому, що він знову на щось відволікся, аби лише не дописувати «Вітри зими» – шосту з семи запланованих книг його циклу «Пісня льоду й полум’я», за яким знятий серіал «Гра престолів». Адже роман «У Загублених землях» вийшов ще 1982 року і лише зараз дочекався екранізації.

Події розгортаються у постапокаліптичному світі, де люди, котрі вижили після невідомої катастрофи, мешкають у Місті під Горою, навколо якого – Загублені землі, випалена пустка, сповнена монстрів і смертельних небезпек. Королева цього міста звертається до відьми Грей Еліс, аби та виконала її бажання – отримати силу перевертня. Щоб це зробити, відьма змушена відправитися у Загублені землі. Її провідником стає суворий стрілець Бойз, разом із яким вони вирушають у руйнівний світ, де мають здійснити бажання Королеви, а ще, бажано, – просто вижити.

Мілла Йовович та Дейв Батіста у фільмі Пола В. С. Андерсона

Роман «У Загублених землях» мав довгий шлях на екрани. Вперше проєкт був заявлений компанією Myriad Pictures ще 2015 року. Мілла Йовович одразу була затверджена на роль Грей Еліс, Бойза тоді мав грати Джастін Чатвін, а режисером фільму був німець Костянтин Вернер, який придбав права на три історії Джорджа Мартіна ще до того, як вийшла «Гра престолів».

Але після анонсу на кіноринку на Берлінале про проєкт нічого не повідомлялося аж до 2021 року, коли він потрапив до рук режисера Пола В. С. Андерсона («Обитель зла», «Три мушкетери»), продюсера Джеремі Болта («Обитель зла») та їхньої продакшен-компанії Dream Bros Entertainment. Звісно, що Пол Андерсон лишив роль Грей Еліс за Міллою Йовович, своєю дружиною і музою. А ось Бойза замінив, запросивши на цю роль Дейва Батісту («Вартові Галактики», «Дюна», «Той, хто біжить по лезу 2049»). Костянтин Вернер також залишився у проєкті, але вже не як режисер, а як сценарист.

Як «Землі…» «загубилися» в Німеччині та «знайшлися» в Польщі

Від початку країною зйомок «У Загублених землях» мала бути Німеччина. Але зрештою фільм, створений у копродукції США, Канади та Німеччини, зняли на студії Alvernia Studios у Польщі: знімання розпочалися у листопаді 2022-го, а завершилися у лютому 2023-го.

Утім, не варто сподіватися побачити у стрічці польські пейзажі: загалом фільм знімався на «зеленому екрані», і весь фантастичний світ згодом створювався майстрами комп’ютерних спецефектів студії Herne Hill Media, котра вже працювала з Андерсоном над серією «Обитель зла» та фільмом «Мисливець на монстрів».

В результаті їхньої роботи був створений візуально вражаючий, сповнений фантасмагоричних істот похмурий постапокаліптичний світ, де й розгортаються події фільму, котрий, за словами Мілли Йовович, є «дуже темною казкою, але водночас і пригодницьким екшеном, – так, ніби Брати Грімм зустрілися з науковою фантастикою».

«Тут є все те, за що люди люблять Джорджа Мартіна»

Насправді, в романі цей світ був не постапокаліптичним, а більше схожим на фентезі-Середньовіччя у дусі «Володаря перснів» та «Пісні льоду й полум’я». Але Пол Андерсон вирішив це змінити.

«Він дуже нагадував мені світ Вестеросу, але після «Гри престолів» такий світ занадто добре відомий. Тому я відчував, що для цієї історії я хотів би взяти всі наративи Джорджа Мартіна, але перенести їх на інший фон», – пояснює режисер.

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Тож кінематографісти перенесли події у постапокаліптичний світ.

«Цей світ був знищений війною так давно, що люди вже мало пам'ятають, хто воював і чому. Вони живуть на розбитих залишках старого світу і його технологій. А поруч із ними живуть міфологічні істоти: цілком вірогідно, що вони були поруч завжди, але ховалися, коли людство було сильним. А тепер, коли людство ослабло, вони виходять з тіні і займають своє місце у світі. Отже, тут є все те, за що люди люблять Джорджа Мартіна: темні персонажі, міфологічні істоти. Але все це – на абсолютно новому тлі», – розповідає Андерсон.

Чи спрацює це – побачимо у кіно вже з 13 березня. І якщо так, то, можливо, «У Загублених землях» стане не єдиним, а лише першим фільмом про Грей Еліс.

«Давним-давно я сподівався написати серію історій про Грей Еліс та тих сміливців, які наважувалися скористатися її послугами… але життя та інші історії втрутилися, і якось я так і не взявся за другу оповідь. Але хто знає? Якщо фільм матиме достатній успіх, можливо, я нарешті напишу це продовження. У моєму безмежному вільному часі. А доти обов'язково перегляньте фільм. Він темний, закручений, атмосферний і дуже веселий», – написав Джордж Мартін у своєму блозі.

Звісно, всі його шанувальники, котрі вже 14 років чекають на «Вітри зими», добре знають ціну подібним обіцянкам письменника. Утім, може хоч тут дотримає слова.