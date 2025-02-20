Протягом десятиліть Демі Мур була однією з найвпливовіших і найкасовіших актрис Голлівуду, та її ніколи не сприймали як серйозну акторку. Але «Субстанція» це змінила.

«Я займаюся цим вже давно, понад 45 років, і це перший раз, коли я виграю щось як акторка. Тридцять років тому один продюсер сказав мені, що я «акторка під попкорн», і тоді я зрозуміла, що нагороди – це не те, що мені дозволено мати. Що я можу зніматися у фільмах, які мають успіх, які заробляють багато грошей, але що мене ніколи не визнають. І я повірила в це. Це роками руйнувало мене – аж до моменту, як кілька років тому я подумала, що, можливо, це все... Можливо, я закінчилася. Можливо, я зробила все, що мала зробити. І коли я була так низько, до мене потрапив цей магічний, сміливий, відважний, нестандартний, абсолютно божевільний сценарій під назвою «Субстанція». І Всесвіт сказав мені, що ні – ти ще не закінчила», – цьогоріч сказала Демі Мур, отримуючи «Золотий глобус».

Демі Мур отримує «Золотий глобус» (фото The Golden Globe)

Сатиричний боді-горор «Субстанція» французької режисерки та сценаристки Коралі Фаржа – це історія колишньої суперзірки Елізабет Спаркл (Мур), яка веде популярне фітнес-шоу. Та у день її 50-річчя продюсер Гарві (Денніс Квейд) звільняє її через вік. І тоді в житті Елізабет з’являється «Субстанція» – таємничий препарат для реплікації клітин, що створює молодшу і кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Марґарет Кволлі): молодша, гарніша, досконаліша... Дві версії Елізабет мають змінювати одна одну кожні сім днів, але невдовзі кожна починає перетягувати цю «ковдру часу» на себе, що призводить до жорстоких і кривавих наслідків.

П’ять номінацій на нагороди американської кіноакадемії

«Субстанція» – фільм про культ молодості загалом і в індустрії розваг зокрема. Режисерка Коралі Фаржа доводить дану ідею до абсурду. А відбір на роль Елізабет саме Демі Мур – донедавна підзабутої акторки, відомої роками жорстокої боротьби із власним тілом, – допомагає донести головну думку про те, що в індустрії шоу-бізнесу по-іншому дивляться на акторів і актрис після певного віку. Але цей фільм наочно нагадує, що ігнорувати талант – це помилка.

Стрічка Коралі Фаржа отримала одразу 5 номінацій на «Оскар»: «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий грим та зачіски» і, звісно, «Найкраща жіноча роль».

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Причому за всю історію премії досі лише шість стрічок у жанрі горору чи дотичних до нього, висувалися у номінації «Найкращий фільм»: а саме – «Екзорцист» (1973), «Щелепи» (1975), «Шосте чуття» (1999), «Чорний лебідь» (2010), «Пастка» (2017) та «Мовчання ягнят» (1991; єдиний фільм із цього списку, який все ж отримав нагороду). Але безкомпромісність, потужність і оригінальність «Субстанції» змогли подолати традиційну упередженість кіноакадеміків щодо цього «низького» жанру.

«Найкраща акторка»: Демі Мур vs. Фернанда Торрес

У оскарівський номінації «Найкраща акторка» цьогоріч конкурентками Демі Мур будуть Синтія Еріво («Wicked: Чародійка»), Карла Софія Гаскон («Емілія Перес»), Майкі Медісон («Анора») та Фернанда Торрес («Я досі тут»).

«Wicked: Чародійка» є занадто дитячим і поп-фільмом, щоб Еріво могла перемогти за роль у ньому. Карла Софія Гаскон – перша трансжінка у цій номінації – отримала приз за найкращу жіночу роль на фестивалі у Каннах, хоча ця честь була розділена з її колегами по фільму «Емілія Перес» Зої Салданою, Селеною Гомес та Адріаною Пас. Але навряд чи вдасться повторити цей успіх ще раз. Майкі Медісон своєю чергою є «темною конячкою» цих оскарівських перегонів, але все ж її шанси на перемогу видаються малоймовірними: це скоріше могло б статися років 10-15 тому, коли серед кіноакадеміків була «мода» нагороджувати молодих і перспективних.

Тож, на думку критиків, головна битва точитиметься між Торрес і Мур.

Бразильський фільм «Я все ще тут», який оповідає про життя матері п’ятьох дітей Юніс Пайви (Торрес), яке різко змінюється після зникнення її чоловіка-конгресмена, претендує на «Оскарі» на звання найкращого іншомовного фільму, але також він, як і «Субстанція», несподівано був номінований і на «Найкращий фільм». Фернанда Торрес стала лише другою бразилійкою, номінованою на «Оскар». А першою, до речі, була її мати, Фернанда Монтегро – в 1999 році за «Центральний вокзал» (цей фільм зняв той самий режисер, що й «Я все ще тут», – Вальтер Саллес).

Цей фактор «спадковості» може зіграти на руку Торрес. Але загалом шанси Мур на перемогу виглядають вищими: і через вже отриманий «Золотий глобус», і через загальний шум навколо «Субстанції», і, звісно, просто через її беззаперечно вдатну гру у цьому проєкті.

Слідами Мішель Єо і Емми Стоун

І є ще один чинник: якщо Демі Мур виграє «Оскар» за найкращу жіночу роль у 2025-му за свою роботу в «Субстанції», то вона таким чином продовжить тенденцію останніх двох років. Адже так вона стане третьою поспіль переможницею в номінації «Найкраща акторка» за роль у «дивному» фільмі – після Мішель Єо за роботу у «Все завжди і водночас» та Емми Стоун із «Бідолашними створіннями».

Кадр з фільму

Чи станеться це – дізнаємося вже 2 березня, коли у Лос-Анджелесі у 97-й раз вручатимуть нагороди Американської кіноакадемії.

А доти можна ще раз побачити вражаючу гру Демі Мур у шокуючому фільмі Коралі Фаржа на великому екрані (чи зробити це вперше), адже від 27 лютого у кінотеатрах України починається повторний прокат «Субстанції».