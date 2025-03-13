Пожежа біля Будинку профспілок 2 травня 2014 року

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо низки позовів щодо бездіяльності України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, що призвело до загибелі 47 людей. Суд визнав порушення з боку держави, водночас наголосивши, що зіткнення активістів відбулося під впливом російської пропаганди, повідомила 13 березня «Європейська правда» із посиланням на рішення ЄСПЛ в її розпорядженні.

Своїм рішенням суд визнав Україну винною в бездіяльності під час сутичок в Одесі, зобов’язавши державу виплатити компенсації за порушення. Водночас там наголосили, що події 2 травня 2014 року значною мірою були викликані російською дезінформацією та пропагандою.

Рішення ЄСПЛ стосується подій, які спричинили загибель 47 людей в Одесі. Тоді проросійські сепаратисти з так званого «антимайдану» напали на проукраїнських активістів. Внаслідок атаки проросійських сил загинули двоє проукраїнських активістів.

Після зіткнення учасники проукраїнської ходи штурмували табір проросійських сил на Куликовому полі, а подальші сутички спричинили пожежу у Будинку профспілок, де перебували прихильники «антимайдану». Внаслідок пожежі у Будинку профспілок загинули 42 людини.

За даними «Європейської правди», до ЄСПЛ звернулися родичі 25 загиблих у подіях 2 травня 2014 року. Зазначається, що серед позивачів – рідні двох проукраїнських активістів, трьох «випадкових перехожих», а також учасники «антимайдану» і родичі загиблих у Будинку профспілок. Водночас у рішенні суду йдеться, що позивачів не ідентифікували за ідеологічними вподобаннями.

«Попри розбіжність у поглядах учасників тих подій, усі позивачі висунули претензії на адресу України, передусім через її бездіяльність, наголошуючи, що держава могла би запобігти трагічним наслідкам», – повідомила «ЄП».

Водночас ЄСПЛ кілька разів наголосив, що першочерговим винуватцем тих подій є Росія та її дестабілізаційна діяльність в Україні.

«Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подій... Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників Майдану від російської влади та медіа», – йдеться в рішенні суду.

За даними ЄСПЛ, велика частина одеських посадовців, відповідальних за порушення в Одесі, втекли до Росії. Більшість із них отримали російське громадянство, а деякі побудували там кар’єру на тлі повномасштабної російсько-української війни. Втім, суд зазначив, що ці фактори не знімають відповідальності з України як держави.

Зокрема, суд вважає, що Україна не намагалася добросовісно переслідувати посадовців, які проявили бездіяльність щодо подій в Одесі. Крім того, «не зробила практично нічого» для запобігання нападу на активістів одеська поліція – за даними ЄСПЛ, тоді правоохоронці ігнорували численні повідомлення про підготовку заворушень.

Зазначається, що "доправлення пожежних машин на місце пожежі було навмисно затримане на 40 хвилин, а поліція не втрутилася, щоб допомогти евакуювати людей" з палаючої будівлі, а тогочасний керівник обласного управління ДСНС Володимир Боделан втік до Росії у 2016 році. За даними суду, саме Боделан надав вказівку не надсилати пожежні машини для ліквідації вогню, а втім, в Україні навіть не порушили проти нього кримінальну справу.

Крім того, ЄСПЛ визнав, що місцева влада після подій 2 травня 2014 року свідомо знищувала докази на місці трагедії під виглядом «прибирання».

Згідно з рішенням суду, те, що українська влада була слабкою на тлі російської агресії в Криму та на Донбасі, не позбавило її можливості діяти. Відповідно до вищезазначених факторів, ЄСПЛ визнав Україну винною в порушенні Європейської конвенції з прав людини про право на життя.

ЄСПЛ постановив, що держава має виплатити по 15 тис. євро компенсації родичам кожного із загиблих, а ще по 12 тис. євро – трьом позивачам, які вижили в Будинку профспілок, проте зазнали суттєвих опіків. Зазначається, що найбільшу компенсацію в розмірі 17 тис. євро отримає донька уродженця Росії та громадянина України, що проживав в Одесі Михайла В’ячеславова, який загинув у Будинку профспілок – за словами його доньки, влада безпідставно тривало відмовляла видати їй тіло батька для поховання.

Зазначається, що Росія не була стороною позову у скаргах позивачів.