ЄСПЛ вказав, що Україна порушила дві статті Європейської конвенції з прав людини

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Маймулахін і Марків проти України», в якому постановив, що відсутність юридичного визнання та захисту одностатевих пар порушує Європейську конвенцію з прав людини. Відповідне рішення суду в четвер, 1 червня, опублікувала прес-служба ЄСПЛ.

Так, Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що мало місце порушення статті 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини у поєднанні зі статтею 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя). Справа стосувалася правового визнання та захисту одностатевих пар в Україні.

Суд встановив, зокрема, що до заявників ставилися інакше, ніж до різностатевих пар, через відсутність будь-якого юридичного визнання та захисту для них, і що їхня сексуальна орієнтація була єдиною підставою для різниці у ставленні до них.

ЄСПЛ вважає, що держава не надала жодних обґрунтувань для різного ставлення до них. Зокрема, широко сформульована мета захисту традиційної сім'ї сама по собі не може бути прийнята як вагома підстава, що виправдовує відмову в будь-якому правовому визнанні та захисті одностатевих пар, зазначили судді ЄСПЛ.

У зв’язку з цим, суд постановив, що Україна має виплатити кожному із заявників 32 євро відшкодування матеріальної шкоди, 5 тис. євро кожному з них відшкодування моральної шкоди та 4 тис. євро солідарно як відшкодування судових зборів і витрат.

Як зазначає «Європейська правда», наприкінці травня Європейський суд з прав людини ухвалив, що Румунія порушує права одностатевих пар, не дозволяючи їм зареєструвати цивільні партнерства, й зобов’язав її надати таку можливість.

Нагадаємо, в Україні наразі активно розробляють законодавчі ініціативи для запровадження інституту цивільних партнерств, що, зокрема, дозволить реєструвати одностатеві партнерства. Відповідну ідею також підтримав президент Володимир Зеленський у відповіді на відповідну петицію, яку підписали понад 25 тис. українців.