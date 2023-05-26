Зеленський доручив владним органам розробити законопроект про запровадження інституту цивільного шлюбу

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію українців «Про реєстровані партнерства для одностатевих та різностатевих пар». Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства, опублікувавши відповідь у п'ятницю, 26 травня, на сайті електронних петицій.

Володимир Зеленський заявив, що Україна свідомо рухається до стандартів європейського права без дискримінації та утисків. Водночас президент зазначив, що ефективне впровадження таких стандартів вимагає належного розуміння їхніх принципів. Головною перепоною до ухвалення законопроекту про одностатеві шлюби Володимир Зеленський назвав зміну Конституції України, яку неможливо міняти в умовах воєнного стану.

«Розглядаючи влітку минулого року петицію щодо одностатевих шлюбів, я акцентував на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України). Тож я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства», – написав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. Законопроект Мін'юсту буде покликаний усунути дискримінаційні положення, які порушують майнові та немайнові права партнерів, які не перебувають у шлюбі.

Президент підкреслив, що до низки положень законопроекту № 9103 профільний комітет та уповноважені органи держвлади висловили зауваження та висунули нові пропозиції щодо його наповнення.

Нагадаємо, петиція про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих та різностатевих пар набрала необхідні 25 тис. підписів у квітні 2023 року. Відповідний законопроект № 9103 подали до Верховної ради у березні 2023 року.