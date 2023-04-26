Петиція на сайті президента України на підтримку реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 тис. підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

У петиції на підтримку законопроекту №9103 «Про інститут реєстрованих партнерств» наголошується, що пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема, це стосується одностатевих пар, серед яких пари ЛГБТ-військових. Автором петиції є військовослужбовець Петро Жеруха.

Автор петиції також зазначає, що одностатеві партнери не можуть ухвалити рішення щодо лікування свого партнера чи партнерки, якщо він чи вона були поранені та не можуть ухвалити такі рішення самостійно. Або в гіршому випадку, якщо він чи вона загинули, не можуть розпоряджатися його, її тілом, отримати спадок за пільговими умовами чи отримати соціальний захист з боку держави, як це передбачено для сімей військових чи постраждалих від війни.

Нагадаємо, 13 березня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 9103 «Про інститут реєстрованих партнерств». Мета цього документу – створення в Україні інституту реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар. Ухвалення цього проекту як закону розв’яже проблему правового статусу, прав та обов‘язків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо.

Законопроект розрахований не тільки на ЛГБТ-пари, але й на гетеросексуальних партнерів, які з тих чи інших причин наразі не бажають укладати шлюб, утім хочуть мати юридичні права стосовно одне одного. Потреба в юридичному захисті стосунків пов’язана насамперед з можливими ризиками, викликаними війною. Законопроект дозволяє партнерам набути статусу близьких родичів і в разі смерті опізнати тіло партнера чи отримати доступ до всієї інформації, що стосуватиметься смерті.