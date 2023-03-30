Депутати також розглянуть звернення про неприпустимість прийняття закону «про одностатеві шлюби»

У Львівській облраді оголосили про створення депутатської групи «За християнські цінності». Про це повідомила голова ЛОР Ірина Гримак на початку сесійного засідання у четвер, 30 березня. Одною з перших ініціатив керівниця групи Ірина Сех запропонувала звернення про неприпустимість прийняття законопроекту «про одностатеві шлюби».

«Мета створення групи – відстоювання принципів та засад, без яких неможлива побудова справедливого суспільства і держави, зокрема права громадян на здорову сім`ю, відповідальне батьківство і материнство, збереження життя, повага до старших та немічних, турбота про ближнього», – оголосила Ірина Гримак, закликавши депутатів доєднуватися до новоствореної групи.

Головою групи «За християнські цінності» є депутатка від «Свободи» Ірина Сех. Ірина Сех розповіла ZAXID.NET, що до депутатської групи наразі долучилися всі шість депутатів-свободівців, а також зголосилася депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Супрун.

На засіданні сесії Ірина Сех запропонувала внести до порядку денного сесії звернення до Верховної Ради про неприпустимість прийняття законопроекту №9103 авторства нардепки Інни Совсун.

Депутати домовилися розглянути це звернення на наступному засіданні сесії облради. Прийняти таке звернення закликав обласних обранців і капелан Львівської облради о. Андрій Корчагін.

Йдеться про законопроект «Про інститут реєстрованих партнерств» (№9103), покликаний законодавчо закріпити в Україні сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі. На початку березня народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун подала у Верховну Раду згаданий законопроект. Вона заявила, що працювала над проектом протягом дев’яти місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, у Львівській обласній раді вже діє міжфракційна група «Рівні можливості», під час створення якої оголошувалось, що вона працюватиме в напрямку соціального захисту, гендерної рівності, медицини, правової допомоги, підтримки малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, жінок, які самостійно виховують дітей, неповносправних людей, профілактики жіночого здоров’я.

На попередньому засіданні сесії 14 березня депутати Львівської облради за весь день не змогли прийняти жодного рішення, лише затвердили порядок денний.