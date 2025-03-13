Сири містять білок і дозволяють довше почуватися ситими

Коли мова іде про схуднення, не варто виключати із раціону сири, хоч вони вважаються висококалорійною їжею. Сири є джерелом важливих поживних речовин, у тому числі білка, який допомагає довше відчувати ситість, і мінералів, таких як кальцій і фосфор. Головне знати, які сири вибрати та як включити їх у свій план харчування, пише Eatingwell і подає рекомендації дієтологів.

«Сир надає смаку стравам, тож ви не будете почуватися обділеними, скорочуючи калорії», – каже дієтологиня Келсі Сакманн.

П’ять найкращих сирів для схуднення

Кисломолочний сир. «Одна чашка сиру з низьким вмістом жиру (1%) забезпечує приблизно 28 г білка», — каже дієтологиня Менді Тайлер, Це набагато більше, ніж у більшості інших сирів. Білок дозволяє довше залишатися ситими та необхідний для нарощування та підтримки м’язової маси. Крім того, сир містить кальцій і фосфор, важливі поживні речовини для міцних кісток.

Сир можна додавати до випічки чи тіста для млинців, у запіканки, намазувати на тости або насолоджуватися ним з солодкими чи пікантними начинками. Він добре поєднується зі свіжими ягодами.

Моцарела. Це напівм'який сир, який зазвичай виготовляють з коров'ячого або буйволячого молока. Він має відносно низьку калорійність порівняно з іншими сирами з подібною кількістю білка. 30 г моцарели містить 6 г білка і всього 85 калорій, тоді як така ж кількість м’якого чеддера містить 7 г білка і 110 калорій.

«Якщо ви збираєтеся схуднути й намагаєтеся стежити за споживанням жирів, ви можете навіть вибрати сири моцарела зі зниженим або знежиреним вмістом», – каже дієтологиня Патриція Колеса,

Моцарелу можна додавати до паст, піци, вона добре поєднується з крекерами та фруктами.

Фета. Ще один м'який сир, який традиційно виготовляють з овечого або козячого молока. 30 г цього сиру містить 75 калорій і 4 г білка. Як і інші сири, він є хорошим джерелом кальцію, який необхідний для здоров’я кісток. «Сир Фета може бути хорошим вибором для тих, хто хоче схуднути, оскільки він містить менше калорій і жиру, ніж багато інших сортів сиру. Крім того, він має сильний смак, тому невелику кількість можна використовувати для покращення загального смаку страви», — каже Тайлер.

Його додають до салатів, страв з макаронами або смажених овочів. Можна також запекти шматочки фети для вершкової закуски або збити її в ароматний соус.

Швейцарський сир. Він твердий, виготовлений з коров'ячого молока. Має сильний смак і унікальний зовнішній вигляд, часто містить дірки різного розміру. 30 г швейцарського сиру містить 111 калорій і 8 г білка. Його дещо вищий вміст білка робить його хорошим вибором для схуднення, оскільки він може бути більш ситним, ніж сири з меншим вмістом білка.

Цей сир можна поєднувати з овочами, хлібцями, додавати до салатів, у сендвічі.

Рікота. Цей сир виготовляють із сироватки, побічного продукту процесу виготовлення сиру. Він є хорошим джерелом білка. ½ склянки цього сиру містить 9 г білка. Він також багатий на амінокислоти, які допомагають відновлювати м’язи.

Рікоту можна використовувати як намазку на тости, додавати у випічку, пасту, десерти.

На що звернути увагу при виборі сирів?

1.При виборі сирів, якщо ви хочете схуднути, дієтологи радять звертати увагу. передусім, на вміст білка. Сири з високим вмістом білка сприяють тривалому насиченню та допомагають контролювати апетит.

2.Сир від природи має високий вміст жиру, хоча деякі сири доступні у нежирних або знежирених сортах, тому дієтологи радять контролювати розмір порції і віддавати перевагу сирам з низьким вмістом жиру.

3.Обмежте вживання високооброблених сирів. «Немає потреби заносити будь-який сир у чорний список, але деякі, як-от плавлені сири та вершкові різновиди з високим вмістом жиру, містять додаткові калорії, добавки та менше поживних речовин», – каже Сакманн.

4.З точки зору харчування та схуднення, сир найкраще поєднувати з продуктами з високим вмістом клітковини або білка. Фрукти, овочі, цільні зерна та боби містять багато клітковини, і їх можна легко поєднувати з сиром для більш збалансованої їжі чи закуски.