50 г волоських горіхів на день здатні значно поліпшити пам'ять

50 г волоських горіхів на сніданок прискорюють реакцію та покращують пам'ять впродовж дня порівняно з еквівалентним за калорійністю сніданком без горіхів, повідомив гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець, посилаючись на опубліковані результати досліджень американських науковців з університету Редінга, університету Вінчестера та дослідницького центру харчування людини при університеті Тафтса.

Який зв'язок між регулярним вживанням горіхів і розумовими функціями?

Їжа є одним з найважливіших чинників способу життя, що впливає на когнітивні функції. Добре збалансоване харчування здатне покращити розумові функції протягом усього життя. Одним із продуктів, що пов'язані з когнітивним здоров’ям, є горіхи, і декілька досліджень виявили позитивний зв'язок між регулярним вживанням горіхів і розумовими функціями.

«Дослідження Doetinchem Cohort Study виявило, що вищий рівень споживання горіхів позитивно впливає на пам'ять, швидкість обробки інформації, когнітивну гнучкість й загалом на когнітивну функцію у дорослих людей середнього віку. А дані дослідження Nurses' Health Study показали, що літні жінки, які споживають п'ять і більше порцій горіхів на тиждень, мають кращу когнітивну функцію, ніж ті, хто їх не їсть», – каже Олег Швець.

Переваги волоських горіхів для мозку можуть бути пов'язані з їх специфічним вмістом поживних речовин, оскільки вони мають високий вміст омега-3 жирних кислот, білків (пептидів) та флавоноїдів (поліфенолів).

Що кажуть результати досліджень?

Науковці вивчали, як сніданок з волоськими горіхами впливає на когнітивні функції та настрій у здорових молодих людей протягом дня, а також потенційні неврологічні та фізіологічні механізми, які можуть пояснити будь-які переваги.

У дослідженні взяли участь 32 здорових молодих людей віком 18-30 років, які їли сніданок з волоськими горіхами (додавали в мюслі чи йогурт), і в окремих випадках звичайний сніданок без горіхів. Учасники проходили різні когнітивні тести, а їхня мозкова активність відстежувалася протягом шести годин після вживання сніданку.

Записи мозкової активності виявили зміни в нейронній активності, які свідчать про те, що волоські горіхи допомагають мозку працювати ефективніше під час виконання складних розумових завдань. А зразки крові показали позитивні зміни в рівнях глюкози та жирних кислот – обох чинників, які можуть впливати на роботу мозку.

Після сніданку з волоськими горіхами в учасників покращувалась швидкість реакції протягом дня, в той час як поліпшення пам'яті спостерігалося пізніше впродовж дня.