Спірна ділянка позначена червоним кольором

Господарський суд Львівської області відмовився визнати недійсними торги за оренду 1,6 га землі в Лисиничах. Ділянку орендує ТзОВ «Рубін-Автоспец», однак прокуратура стверджувала, що оцінку землі провели з порушеннями і вимагала скасувати торги.

Йдеться про ділянку площею 1,63 га в урочищі «Свинна-2» в селі Лисиничі біля Львова. У березні 2018 року Лисиничівська сільська рада відвела цю ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а згодом передала землю в оренду через онлайн-аукціон. У жовтні 2018 року сільрада цей проєкт землеустрою затвердила і зареєструвала на ділянку 1,64 га право власності. У 2019 році на земельних торгах право оренди цієї ділянки придбало ТзОВ «Рубін-Автоспец». За рік компанія мала сплачувати в бюджет сільради 53 тис. грн.

Після приєднання Лисиничів до Львівської ОТГ міська рада зареєструвала за цією ділянкою право власності, а прокуратура звернулась в суд із вимогою скасувати результати аукціону. На думку прокуратури, земельні торги провели без технічної документації з нормативної грошової оцінки землі.

Однак, враховуючи обставини справи, Олександра Запотічняк у задоволенні позову прокуратури відмовила. Суд встановив, що прокуратура не могла бути позивачем у цій справі, оскільки визнання недійсним договору оренди стосується безпосередньо Львівської міської ради. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Рубін-Автоспец» зареєстроване у 1992 році та займається будівництвом. Одноосібною власницею компанії вказана мешканка Трускавця Наталія Дубик – керівниця проєктів будівельної компанії Greenville. Директором фірми вказаний львівʼянин Ярослав Бандура. Інші їхня фірма ПП «Еко Україна» фігурувала в аналогічній справі щодо оренди сусідньої ділянки в Лисиничах. Однак Верховний Суд залишив цю ділянку у власності забудовника.

Крім цього, у травні 2023 року Господарський суд Львівської області стягнув з «Рубін-Автоспец» 313 412 тис. грн на користь Львівської міськради через засмічення землі побутовими та будівельними відходами на околиці вулиці Тракт Глинянський.