У відомстві підтвердили понад 19,5 тис. випадків

Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України повідомляє про те, що незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

За даними відомства, на тимчасово окупованих територіях і в Росії відомо про близько 4390 дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

Наразі фахівці Національного інформбюро збирають дані про депортованих українських дітей, які у майбутньому будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей. Зазначається, що узагальнені дані розміщено на державному порталі «Діти війни». До їхнього збору й аналізу долучаються Офіс президента, ОГП, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція, громадські організації тощо.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на російського президента Владіміра Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з викраденням і депортацією дітей з України. Після ордеру на арешт, виданого МКС, в Росії заявили, що 56 дітей з України чекають возз'єднання зі своїми сім'ями. Львова-Бєлова заявила, що діти з осені 2022 року нібито «відпочивають і набираються сил» у російських таборах.