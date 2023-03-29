Мінреінтеграції назвало кількість депортованих до Росії українських дітей
Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України повідомляє про те, що незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.
За даними відомства, на тимчасово окупованих територіях і в Росії відомо про близько 4390 дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.
Наразі фахівці Національного інформбюро збирають дані про депортованих українських дітей, які у майбутньому будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей. Зазначається, що узагальнені дані розміщено на державному порталі «Діти війни». До їхнього збору й аналізу долучаються Офіс президента, ОГП, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція, громадські організації тощо.
Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на російського президента Владіміра Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з викраденням і депортацією дітей з України. Після ордеру на арешт, виданого МКС, в Росії заявили, що 56 дітей з України чекають возз'єднання зі своїми сім'ями. Львова-Бєлова заявила, що діти з осені 2022 року нібито «відпочивають і набираються сил» у російських таборах.