Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що депортація дітей з України є воєнним злочином. Відтак ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна повністю виправданий.

За словами фон дер Ляєн, вона запускає відповідну ініціативу спільно з Україною та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

«Депортація дітей є воєнним злочином. У партнерстві з українцями та прем'єр-міністром Польщі я запустила ініціативу, спрямовану на репатріацію українських дітей, викрадених Росією», – написала фон дер Ляєн у Twitter.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України до РФ у період з 24 лютого 2022 року.