Затриманий депутат входив до забороненої «партії Сальдо»

Служба безпеки у четвер, 13 березня, повідомила про затримання депутата Херсонської облради за співпрацю з росіянами під час окупації міста.

Затриманий депутат входив до забороненої «партії Сальдо», а після захоплення Херсона брав участь у конфіскації майна українських аграріїв.

Слідчі встановили, що посадовець передавав окупантам інформацію про власників місцевого агробізнесу, які не підтримували режим Кремля. Згодом до цих підприємців приходили озброєні росіяни, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку. Своєю чергою депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до Росії.



«У такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника», – додають в СБУ.



Також депутат розселяв окупаційні угруповання в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників. Крім цього, він забезпечував російських військових продуктами та допомагав ремонтувати їхню техніку.

За це зрадник отримав від губернатора окупаційної адміністрації Херсонщини Владіміра Сальдо «статус федерального радника» і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але згодом повернувся в Україну.

У четвер стало відомо, що на підставі зібраних доказів слідчі повідомили посадовцю про підозру за пособництво державі-агресору та пособництво у порушенні інших законів та звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року пресслужба Офісу генерального прокурора повідомляла, що за час повномасштабної війни росіяни викрали з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції.

У серпні 2024 року так званому губернатору окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна.

А у вересні того ж року стало відомо, що з 2022 року Росія продала краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.