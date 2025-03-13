Через різке похолодання у Львові з п’ятниці, 14 березня, відновлюють подачу опалення до житлових будинків. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що за прогнозами синоптиків, у найближчий тиждень у Львові суттєво понизиться температура повітря, тому вже з п’ятниці, 14 березня, «Львівтеплоенерго» відновить опалення житлових будинків. Раніше, 7 березня, через потепління, у Львові призупинили опалювальний сезон.

«Нагадаємо, що з 7 березня “Львівтеплоенерго” повністю зупинило подачу опалення до житлових будинків, позаяк температура зовнішнього повітря сягала 17-19°С. Тому щоб уникнути перегрівів у квартирах і щоб мешканці могли зекономити кошти, тепло до помешкань львів’ян до сьогодні не подавалося. Натомість школи, садочки, поліклініки і лікарні теплопостачання отримували. Наші тепловики постійно моніторили температуру і, у зв’язку із майбутнім похолоданням, завтра ввечері буде відновлено подачу тепла до житлових будинків», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

За словами тепловиків, відсутність опалення у період із 7 по 14 березня зекономило мешканцям приблизно 20% на оплаті за тепло.

Додамо, що у найближчі дні у Львові прогнозують різке похолодання та дощі. Зокрема, у п’ятницю, 14 березня, синоптики прогнозують удень до 14°С тепла, а вночі до +2°С і дощ. У суботу, 15 березня, очікується максимум до +9°С та дрібний дощ, а в неділю, 16 березня, вночі та вранці можливий сильний дощ зі снігом. Вночі температура опуститься до -1°С, а вдень максимум до +3°С.

Нагадаємо, опалювальний сезон у 2024 році у Львові розпочали 28 жовтня.