ЛМКП «Львівтеплоенерго» у понеділок, 28 жовтня, повідомило про те, що розпочинає опалюваний сезон для населення та бюджетних установ. Раніше мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про старт опалювального сезону із 28 жовтня.

«Зважаючи на поступове зниження температури, ми розпочинаємо подачу тепла до житлових будинків та установ міста. Подача опалення здійснюватиметься поступово для забезпечення стабільного та рівномірного тепла у всіх будинках, які ми обслуговуємо», – повідомило «Львівтеплоенерго».

Раніше мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, що із 28 жовтня у Львові має розпочатись опалювальний сезон 2024-2025 років для всіх категорій споживачів.

У комунальному підприємстві оприлюднили номери телефонів (096 242 50 20, 242-50-20), куди львів’яни можуть телефонувати у разі проблеми із теплопостачанням.

Нагадаємо, що у 2023 році опалювальний сезон розпочали 16 жовтня та зупинили 28 березня 2024 року через потепління (бюджетні установи могли й надалі отримувати тепло на основі листів-звернень).