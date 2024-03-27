Від завтра, 28 березня, у Львові призупинять опалювальний сезон, натомість бюджетні установи зможуть отримувати опалення на основі листів-звернень. У разі похолодання постачання тепла відновлять.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, через значне потепління у четвер, 28 березня, у Львові планують призупинити опалювальний сезон. Натомість бюджетні установи – школи, садочки, лікарні, – зможуть отримувати опалення на основі листів-звернень. А в разі пониження температури подачу опалення відновлять.

«Наразі опалювальний сезон не закінчуємо, а лише призупиняємо, з огляду на підвищення температури. Школи, садочки, лікарні, зможуть отримувати опалення на підставі звернень від керівників закладів. Натомість керівництво “Львівтеплоенерго” має проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря і, в разі зниження температури, подачу опалення буде відновлено», – зазначив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

Нагадаємо, завершення опалювального сезону відбувається якщо впродовж трьох діб середньодобова температура є понад 8 градусів тепла. У 2023 році опалювальний сезон у Львові розпочали 16 жовтня.