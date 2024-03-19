Опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, повідомила прес-служба НАК у вівторок, 19 березня.

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», – сказав він.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму, а українська енергосистема дуже надійна. Але це зовсім не означає, що росіяни не намагалися атакувати її щодня.

«Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», – додав Чернишов.

Чиновник нагадав, що Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.

«З 2023 року я можу з гордістю заявити, що Україна більше не імпортує газ ні з Росії, ні з Європейського Союзу. Ми є самодостатніми», – заявив він.

Зауважимо, що зазвичай в Україні опалювальний сезон стартує 15 жовтня, а закінчується 15 квітня. Однак, за умови встановлення середньодобової температури повітря на рівні 8 градусів вище нуля впродовж трьох днів місцева влада з урахуванням прогнозу може ухвалити рішення про припинення подачі тепла до будинків. Зокрема, 13 березня, під час чергового засідання Луцької міської ради члени виконкому ухвалили рішення про припинення опалювального сезону.